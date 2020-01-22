{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Калужской области Волкова

Пока не уточняется, на какую должность он уходит

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия Волкова.

Волков ранее написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, Волков переходит на "серьезную должность". Глава комитета при этом не уточнил, куда именно уходит из Совета Федерации Волков.

Ранее Telegram-канал "Незыгарь" сообщал, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который делегировал Волкова в Совфед, якобы переходит на работу в верхнюю палату парламента. Как пояснил журналистам Тимченко, о дальнейших планах Артамонова ему ничего неизвестно. Артамонов, по словам главы комитета, может стать сенатором при условии, если уйдет с поста губернатора Калужской области, а в верхнюю палату парламента его делегирует врио главы региона.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичВолков, Юрий НиколаевичКалужская область
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Краснов пообещал жестко реагировать на коррупционные преступления
Новый генпрокурор планирует наладить эффективную обратную связь с населением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС