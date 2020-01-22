Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Калужской области Волкова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия Волкова.

Волков ранее написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, Волков переходит на "серьезную должность". Глава комитета при этом не уточнил, куда именно уходит из Совета Федерации Волков.

Ранее Telegram-канал "Незыгарь" сообщал, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который делегировал Волкова в Совфед, якобы переходит на работу в верхнюю палату парламента. Как пояснил журналистам Тимченко, о дальнейших планах Артамонова ему ничего неизвестно. Артамонов, по словам главы комитета, может стать сенатором при условии, если уйдет с поста губернатора Калужской области, а в верхнюю палату парламента его делегирует врио главы региона.