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Главы МИД России и Белоруссии обсудили дальнейшее развитие отношений

Речь шла о развитии союзнических отношений двух стран

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в среду обсудили по телефону дальнейшее развитие союзнических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Белоруссии", - информировали в российском дипведомстве.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

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