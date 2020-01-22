Главы МИД России и Белоруссии обсудили дальнейшее развитие отношений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в среду обсудили по телефону дальнейшее развитие союзнических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Белоруссии", - информировали в российском дипведомстве.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.