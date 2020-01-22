Посол РФ опроверг обвинения в организации Россией протестов в Колумбии

БОГОТА, 22 января. /ТАСС/. Россия не принимала участия в организации массовых протестов на территории Колумбии в конце 2019 года. Об этом заявил в среду посол РФ в Боготе Сергей Кошкин в интервью радиостанции Efe Eme.

"Да, я несомненно могу вас уверить в этом. Я не знаю, откуда появилась идея, что Россия заинтересована в дестабилизации континента и страны", - сказал посол, отвечая на просьбу ведущего подтвердить, что Москва абсолютно не причастна к организации манифестаций.

Глава дипмиссии подчеркнул, что Латинская Америка не является для России "зоной идеологических и политических баталий". "Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы страны [континента] были стабильными, экономически сильными", - указал он.

21 ноября прошлого года по всей Колумбии прошли акции протеста против социальной и экономической политики правительства страны. По данным МВД, в них приняли участие 207 тыс. человек. В некоторых городах мирные манифестации переросли в столкновения с полицией, силовики применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов ввели комендантский час. В стычках погибли четыре человека, 273 получили ранения.

Президент Колумбии Иван Дуке после этого заявил о готовности начать общенациональный диалог по обсуждению путей решения социальных проблем страны.

В середине декабря прошлого года вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес обвинила Россию и Венесуэлу в организации этих протестов.