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Чайка прибудет в полпредство президента в СКФО 27 января

Аппарат полпредства находится в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка 27 января прибудет в Пятигорск, где расположен аппарат полпредства, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах округа.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. "Ожидается в понедельник", - сказал собеседник.

Аппарат полпредства президента в СКФО находится в Пятигорске.

В понедельник Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Соответствующее решение Совет Федерации принял в среду. Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Предшественник Чайки на посту генерального прокурора РФ Владимир Устинов в настоящее время является полпредом президента РФ в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.

Юрию Чайке 68 лет, он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавлял прокуратуру России 13 лет и семь месяцев. В органах прокуратуры Чайка работал с 1976 года. С 1992 по 1995 год был прокурором Иркутской области, с 1995-го по август 1999-го занимал должность первого заместителя генерального прокурора РФ Юрия Скуратова, с 1999 года по 23 июня 2006-го был министром юстиции, с 1999 года Чайка входил в состав Совета безопасности РФ, в 1999-2000 годах - в состав президиума правительства РФ, возглавляемого Владимиром Путиным.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСКФО
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