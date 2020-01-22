МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником главы Нижегородской области на общественных началах. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

"Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Новые обязанности советника она будет выполнять на общественных началах", - говорится в сообщении.

В 2019 году Никитин и Федермессер неоднократно обсуждали вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в регионе. Как отмечала Федермессер, в России система психоневрологических интернатов не соответствует современным стандартам помощи. Выводы были сделаны после посещения ПНИ по всей стане, в том числе, после проживания учредителя фонда в одном из областных ПНИ, уточняется в сообщении. Регион входит в число пилотных по развитию паллиативной помощи.

"Реформирование системы психоневрологических интернатов назрело уже давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса. В начале октября прошлого года мы обсудили результаты реализации проекта ОНФ "Регион заботы". Нюта с коллегами в рамках проекта побывала в Нижегородской области. Они посещали наши интернаты, общались с пациентами и сотрудниками. Были сделаны определенные выводы, которые мы учли при подготовке планов развития", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам губернатора, сейчас идет работа над проектом строительства нового психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями, в их числе - сопровождаемое проживание.