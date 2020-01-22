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Нюта Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области

Новые обязанности советника учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" будет выполнять на общественных началах
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником главы Нижегородской области на общественных началах. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

"Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Новые обязанности советника она будет выполнять на общественных началах", - говорится в сообщении.

В 2019 году Никитин и Федермессер неоднократно обсуждали вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в регионе. Как отмечала Федермессер, в России система психоневрологических интернатов не соответствует современным стандартам помощи. Выводы были сделаны после посещения ПНИ по всей стане, в том числе, после проживания учредителя фонда в одном из областных ПНИ, уточняется в сообщении. Регион входит в число пилотных по развитию паллиативной помощи.

"Реформирование системы психоневрологических интернатов назрело уже давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса. В начале октября прошлого года мы обсудили результаты реализации проекта ОНФ "Регион заботы". Нюта с коллегами в рамках проекта побывала в Нижегородской области. Они посещали наши интернаты, общались с пациентами и сотрудниками. Были сделаны определенные выводы, которые мы учли при подготовке планов развития", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам губернатора, сейчас идет работа над проектом строительства нового психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями, в их числе - сопровождаемое проживание.

Теги
РоссияНижегородская область
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