Володин назвал поправку президента переходом к конституции прямого действия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ изменения в основной закон ознаменовали переход к конституции прямого действия. Об этом в четверг в ходе обсуждения Госдумой президентского законопроекта заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Говоря о конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства", - сказал он.

Госдума в четверг рассматривает в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, который призван в том числе существенно расширить полномочия парламента, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, а также ограничить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков.

Поправка зафиксирует в основном законе и ряд социальных обязательств государства: так, в статье 75 предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. Основные тезисы изменений в конституцию Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию 15 января.