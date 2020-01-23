{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин назвал поправку президента переходом к конституции прямого действия

Госдума 23 января рассматривает поправку президента в первом чтении
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ изменения в основной закон ознаменовали переход к конституции прямого действия. Об этом в четверг в ходе обсуждения Госдумой президентского законопроекта заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Говоря о конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства", - сказал он.

Госдума в четверг рассматривает в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, который призван в том числе существенно расширить полномочия парламента, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, а также ограничить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков.

Поправка зафиксирует в основном законе и ряд социальных обязательств государства: так, в статье 75 предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. Основные тезисы изменений в конституцию Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию 15 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин на встрече с Нетаньяху выразил надежду на развитие отношений России и Израиля
Российский лидер отметил, что регулярно встречается и очень плотно работает с премьер-министром еврейского государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС