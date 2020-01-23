{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин на встрече с Нетаньяху выразил надежду на развитие отношений России и Израиля

Российский лидер отметил, что регулярно встречается и очень плотно работает с премьер-министром еврейского государства

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что его визит в Израиль в четверг послужит развитию двусторонних отношений. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Российский лидер отметил, что регулярно встречается и очень плотно работает с Нетаньяху. "Давно договаривались о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений", - сказал Путин. Он напомнил также, что у "всех большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста".

Отвечая на приветствие со стороны Нетаньяху, Путин поблагодарил израильских коллег за приглашение. "Тода раба (большое спасибо - прим. ТАСС)", - сказал президент. Путин поблагодарил также за гостеприимство супругу израильского премьера Сару Нетаньяху.

Поездка российского лидера в Израиль приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Путин, в частности, выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Крашенинников: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы нет и не будет
Ранее несколько СМИ распространили информацию о подготовке таких поправок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС