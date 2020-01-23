Путин на встрече с Нетаньяху выразил надежду на развитие отношений России и Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что его визит в Израиль в четверг послужит развитию двусторонних отношений. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Российский лидер отметил, что регулярно встречается и очень плотно работает с Нетаньяху. "Давно договаривались о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений", - сказал Путин. Он напомнил также, что у "всех большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста".

Отвечая на приветствие со стороны Нетаньяху, Путин поблагодарил израильских коллег за приглашение. "Тода раба (большое спасибо - прим. ТАСС)", - сказал президент. Путин поблагодарил также за гостеприимство супругу израильского премьера Сару Нетаньяху.

Поездка российского лидера в Израиль приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Путин, в частности, выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".