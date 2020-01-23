Захарова: операции правительственных сил Сирии в Идлибе вызваны вылазками террористов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительственные силы Сирии вынуждены реагировать на вылазки террористов в Идлибе и в связи с этим проводят ограниченные операции по нейтрализации террористической активности и снижению исходящих из этой зоны угроз. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Идлибе в начале января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку установить так называемый режим тишины. Однако радикальные группировки вновь проигнорировали это и продолжают обстреливать позиции сирийских войск и близлежащие населенные пункты. Количество атак доходит до 60 инцидентов в сутки. Например, 16 января боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня жилые кварталы Алеппо, в результате погибли семь человек, ранены 18 мирных жителей, счет пострадавших и погибших сирийских военнослужащих идет на десятки", - сказала она.

"В этих условиях правительственные силы вынуждены реагировать на агрессивные вылазки террористов, - подчеркнула Захарова. - В этой же связи они проводят ограниченные операции по нейтрализации террористической активности и снижению исходящих из Идлиба угроз".

Дипломат отметила, что в целях содействия выходу мирных жителей из зоны деэскалации развернуты три гуманитарных коридора, которыми с 13 января смогли воспользоваться уже около 1,5 тыс. человек. "Но, к сожалению, террористы препятствуют выходу гражданского населения, они обстреливают пропускные пункты. Это является лишним подтверждением неоднократно озвученной нами позиции, что проблема Идлиба не решится до тех пор, пока там хозяйничают террористы, признанные таковыми Советом Безопасности ООН", - указала Захарова.

Она отметила, что в целом в Сирии удалось добиться значительной стабилизации обстановки, но очаги напряженности сохраняются. "Возвращается мирная жизнь, в Сирии идет процесс восстановления экономики, социальной сферы. Эту положительную тенденцию необходимо поддерживать особенно на фоне сложной региональной обстановки, - сказала дипломат. - Очаги напряженности сохраняются на неподконтрольных правительству Сирии территориях в Идлибе, в ряде районов на Восточном берегу реки Евфрат и в зоне вокруг Эт-Танфа".