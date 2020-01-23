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Кризис на Украине

МИД РФ: Украина не убрала минные заграждения на участке разведения в Золотом и Петровском

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ополченцы и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь фиксируют появление там украинских военных и техники

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинская сторона до сих пор не устранила минные заграждения на участках отвода сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, начавшееся разведение в Золотом и Петровском до сих пор фактически не завершено. "Украинская сторона не разобрала фортификационные сооружения, не устранила минные заграждения", - пояснила дипломат на брифинге. "Более того ополченцы и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь фиксируют появление там украинских военных и техники, - обратила внимание Захарова. - Конечно, это не может не беспокоить".

Официальный представитель МИД также отметила, что ряд шагов Киева в 2019 году, в том числе обмен удерживаемыми лицами и участие в нормандском саммите в Париже, свидетельствует, что "при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться конкретных позитивных результатов".

"Хочется надеется, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще. К сожалению, пока с этим есть проблемы", - добавила она.

Первоначально рамочное соглашение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Но реализовать его удалось только в конце прошлого года после того, как Россия поставила его выполнение условием проведения саммита "нормандской четверки".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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