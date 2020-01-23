Захарова: западные СМИ пытаются вызвать неприязнь к присутствию РФ в Венесуэле

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "информационные вбросы" западных изданий призваны испортить отношения между РФ и Венесуэлой.

"В нашей работе недоброжелатели постоянно ищут некое двойное дно. Не находя его, обращаются к проверенному способу информационных вбросов, домыслов, фейков, которые имеют основную цель подорвать доверительные отношения между Россией и Венесуэлой и создать некую токсичную атмосферу вокруг российского присутствия в странах Латинской Америки", - сказала она в четверг, выступая на брифинге.

В качестве примера Захарова привела статью в агентстве Bloomberg. "В виде глубокомысленных политических выводов был представлен материал агентства Bloomberg о том, что [Россия] якобы дожидалась смены руководства венесуэльского парламента для принятия решения об оказании экспертного содействия Каракасу в финансовой сфере", - указала она.

Захарова подчеркнула, что отношения между РФ и Венесуэлой развиваются "в духе прагматичного взаимовыгодного партнерства", в рамках которых недопустимо вмешательство во внутренние дела друг друга. По ее словам, подобный подход контрастирует со стратегией западных стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.