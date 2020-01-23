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Захарова: Россия категорически не приемлет американские санкции в отношении Кубы

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в погоне за "удушением кубинской экономики" США сознательно дистанцируются от одной из основ современного мироустройства - защиты прав человека

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва считает категорически неприемлемыми антикубинские санкции Вашингтона и солидарна с Гаваной в необходимости скорейшего их снятия. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы категорически не приемлем данные шаги [Вашингтона], солидарны с народом Кубы, нашим стратегическим партнером и союзником, в необходимости скорейшего снятия противоправной блокады", - сказала она.

"Очередной пакет антикубинских санкций, введенный Вашингтоном против Гаваны, доказывает, что в погоне за удушением кубинской экономики США сознательно дистанцируются от одной из основ современного мироустройства, а именно - защиты прав человека", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, запрет на осуществление чартерных рейсов американскими авиакомпаниями во все аэропорты Кубы, кроме гаванского, в очередной раз демонстрируют, что "от применения односторонних мер страдают простые граждане" Кубы и США, так как их "беспардонно лишают естественного, неотъемлемого права на свободу передвижения".

Она также напомнила, что Белый дом продолжает нарушать международное право, включая Устав ООН, введя в действие третий экстерриториальный раздел закона Хелмса-Бертона и рестрикции против работающих с Гаваной западных компаний, применяя многочисленные визовые, финансовые ограничения и оказывая постоянное давление на работающих за рубежом кубинских врачей.

Генассамблея ООН на протяжении 27 лет принимает резолюцию, призывающую США прекратить торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. В декабре 2014 года экс-президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Теги
СШАКубаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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