Захарова считает, что проведение демократических выборов поможет урегулированию в Боливии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия рассматривает нынешнее руководство Боливии как временное и считает, что урегулированию кризиса власти в стране будет способствовать проведение свободных и демократических всеобщих выборов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы подтвердить, что рассматриваем нынешнее руководство Боливии исключительно как временное, вызванное выходом ситуации в этой стране за рамки конституционного русла, - отметила она. - Исходим из того, что только скорейшее формирование легитимных органов власти по итогам демократического, транспарентного голосования при участии всех без какой-либо дискриминации политических сил способно вернуть эту страну к нормальной жизни. Разумеется, особая ответственность за мирный переходный процесс, обеспечивающий подготовку к честным и открытым демократическим выборам, лежит на лицах, которые сейчас находятся у руля власти".

"Международное сообщество вправе ожидать от них эффективных мер по обеспечению избирательного процесса, гарантии конституционных прав всех боливийских граждан, и мы считаем недопустимым какое-либо вмешательство иностранных государств в избирательный процесс, - продолжила дипломат. - Это в принципе неприемлемо, и в особенности со стороны тех стран, которые готовы безосновательно обвинять других в подобного рода действиях, а сами действуют открыто в интересах властных политических сил в другой стране".

Обстановка остается напряженной

Официальный представитель дипведомства напомнила, что "сегодня формально истек срок полномочий прежнего главы государства и состава парламента". "Чтобы заполнить правовой вакуум, который был вызван отменой результатов голосования 20 октября, конституционный суд страны принял решение о продлении мандата временного президента и парламентариев до вступления в должность тех, кто будет избран на новых всеобщих выборах 3 мая", - продолжила она.

"Уважая суверенитет Боливии, российская сторона данное решение не комментирует, - констатировала Захарова. - Вместе с тем мы не можем не отметить, что существенной частью населения страны, находящейся в оппозиции к нынешней власти, оно воспринимается по меньшей мере как политически не однозначное. Сохраняется риск нового взрыва напряженности, и это не может не вызывать обеспокоенность, как и опасность возврата к рискованной практике задействования вооруженных сил для подавления мирных манифестаций".

Международные обязательства Боливии

По словам Захаровой, на нынешних властях Боливии лежит особая ответственность за выполнение международных обязательств этого государства. "Это в полной мере относится и к безусловному соблюдению универсальных требований Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях относительно неприкосновенности дипломатических представительств и их собственности, - пояснила она. - Мы разделяем рекомендации на этот счет, которые содержатся в докладе межамериканской комиссии по правам человека от 10 декабря 2019 года. К сожалению, сложившиеся между Боливией и рядом государств континента противоречия вносят дополнительный элемент расхождения между странами Латинской Америки, т. е. региона, знаменем которого традиционно был тезис о единстве в многообразии".

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что на основе взаимного уважения и норм международного права страны региона смогут найти решения возникших двусторонних разногласий. "Мирная Боливия важна России как существенный экономический партнер и уважаемый политический игрок в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, - подчеркнула она. - Убеждены, что стабильная Боливия нужна и всем гражданам этой страны".