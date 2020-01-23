{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Захарова считает, что проведение демократических выборов поможет урегулированию в Боливии

Россия рассматривает нынешнее руководство Боливии как временное, подчеркнула глава МИД РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия рассматривает нынешнее руководство Боливии как временное и считает, что урегулированию кризиса власти в стране будет способствовать проведение свободных и демократических всеобщих выборов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы подтвердить, что рассматриваем нынешнее руководство Боливии исключительно как временное, вызванное выходом ситуации в этой стране за рамки конституционного русла, - отметила она. - Исходим из того, что только скорейшее формирование легитимных органов власти по итогам демократического, транспарентного голосования при участии всех без какой-либо дискриминации политических сил способно вернуть эту страну к нормальной жизни. Разумеется, особая ответственность за мирный переходный процесс, обеспечивающий подготовку к честным и открытым демократическим выборам, лежит на лицах, которые сейчас находятся у руля власти".

"Международное сообщество вправе ожидать от них эффективных мер по обеспечению избирательного процесса, гарантии конституционных прав всех боливийских граждан, и мы считаем недопустимым какое-либо вмешательство иностранных государств в избирательный процесс, - продолжила дипломат. - Это в принципе неприемлемо, и в особенности со стороны тех стран, которые готовы безосновательно обвинять других в подобного рода действиях, а сами действуют открыто в интересах властных политических сил в другой стране".

Обстановка остается напряженной

Официальный представитель дипведомства напомнила, что "сегодня формально истек срок полномочий прежнего главы государства и состава парламента". "Чтобы заполнить правовой вакуум, который был вызван отменой результатов голосования 20 октября, конституционный суд страны принял решение о продлении мандата временного президента и парламентариев до вступления в должность тех, кто будет избран на новых всеобщих выборах 3 мая", - продолжила она.

"Уважая суверенитет Боливии, российская сторона данное решение не комментирует, - констатировала Захарова. - Вместе с тем мы не можем не отметить, что существенной частью населения страны, находящейся в оппозиции к нынешней власти, оно воспринимается по меньшей мере как политически не однозначное. Сохраняется риск нового взрыва напряженности, и это не может не вызывать обеспокоенность, как и опасность возврата к рискованной практике задействования вооруженных сил для подавления мирных манифестаций".

Международные обязательства Боливии

По словам Захаровой, на нынешних властях Боливии лежит особая ответственность за выполнение международных обязательств этого государства. "Это в полной мере относится и к безусловному соблюдению универсальных требований Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях относительно неприкосновенности дипломатических представительств и их собственности, - пояснила она. - Мы разделяем рекомендации на этот счет, которые содержатся в докладе межамериканской комиссии по правам человека от 10 декабря 2019 года. К сожалению, сложившиеся между Боливией и рядом государств континента противоречия вносят дополнительный элемент расхождения между странами Латинской Америки, т. е. региона, знаменем которого традиционно был тезис о единстве в многообразии".

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что на основе взаимного уважения и норм международного права страны региона смогут найти решения возникших двусторонних разногласий. "Мирная Боливия важна России как существенный экономический партнер и уважаемый политический игрок в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, - подчеркнула она. - Убеждены, что стабильная Боливия нужна и всем гражданам этой страны".

Теги
БоливияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудит идею пересмотреть преамбулу
Как сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, пока не решено, пройдет ли общероссийское голосование по изменениям в Конституцию до подписания соответствующего закона президентом или уже после
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС