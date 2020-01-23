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Захарова: спекуляции главы МИД Нидерландов на катастрофе Boeing в Иране недопустимы

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Стеф Блок неуместно воспользовался трагедией для очередных нападок на Россию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Попытки министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока провести параллели между катастрофой малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году и украинского самолета под Тегераном 8 января для продвижения ангажированных обвинений против России лишены здравой логики и недопустимы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17. Теперь уже в привязке к крушению рейса PS 752 Блок потребовал предоставления Россией "удовлетворительных ответов на ряд вопросов Совместной следственной группы". Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел России [Сергей Лавров], когда речь заходит об MH17, якобы "чувствует себя не в своей тарелке" и что "русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность", - сказала она.

"Спекулировать на трагедии в Иране с целью продвижения ангажированных обвинений против России, прежде всего, недопустимо и подло по отношению к близким и родственникам жертв, - продолжила Захарова. - Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики".

Дипломат напомнила, что доказательства, предоставленные российской стороной в деле о крушении рейса MH17, свидетельствуют о том, что обвинения против России абсолютно необоснованны. "Блок также вновь упускает из виду явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, несмотря на высказанную в этой связи озабоченность нидерландского парламента", - указала она.

Теги
НидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария ВладимировнаКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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