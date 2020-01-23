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Путин прибыл из Иерусалима в Вифлеем

Запланированы переговоры российского лидера с президентом Палестины Махмудом Аббасом

ВИФЛЕЕМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, завершивший визит в Израиль, прибыл в Палестину. В Вифлееме пройдут переговоры главы российского государства с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков считает, что на предстоящих переговорах будут обсуждаться различные вопросы как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования. Он напомнил о позиции Москвы, которая выступает в поддержку законных устремлений палестинцев, включая право на собственное независимое государство. Переговоры Путина и Аббаса пройдут в президентском дворце.

Вифлеем - город на Западном берегу реки Иордан, расположенный примерно в восьми километрах к югу от Иерусалима. Это центр христианского паломничества и туризма. Вифлеем основан в XVII-XVI веке до нашей эры, упоминается в Ветхом Завете как "дом Давида". Наиболее известен тем, что в этом городе, согласно Евангелиям, родился Иисус Христос.

Путин посещал Вифлеем в июне 2012 года, когда в его присутствии здесь был открыт Российский центр науки и культуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияИзраильАббас, МахмудУшаков, Юрий Викторович
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