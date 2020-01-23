{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Украину в попытке установить цензуру в СМИ

Александр Лукашевич назвал это "закручиванием гаек"

ВЕНА, 23 января. /ТАСС/. Украина под лозунгом борьбы за достоверность информации пытается установить цензуру в СМИ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ помнить, что кризис на Украине не ограничивается непростой ситуацией в Донбассе, в этой стране также продолжается "закручивание гаек" в языковой и образовательной сферах.

"Наступление на свободу слова на Украине стало системным. В Верховной раде находится законопроект "О медиа", внесенный депутатами правящей партии "Слуга народа". Под лозунгом борьбы за достоверность информации в стране хотят установить де-факто цензуру. Украинским СМИ - телевидению, радио, прессе и интернет-ресурсам - предлагается ангажироваться на ретрансляцию предвзятых оценок властями событий истории и современности. Репрессивный инструментарий против несогласных журналистов широк - от блокировки изданий до тюремного заключения", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Постпред России также рассказал, что в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины вызревает законопроект "О противодействии дезинформации". "Принципы те же - наказание в виде штрафов и тюрьмы (от двух до семи лет) за публикацию информации, которую власти посчитают недостоверной. При этом журналистов под угрозой увольнения планируется обязать проходить некий тест на подтверждение "добросовестности", - заявил Лукашевич.

По словам российского дипломата, на Украине цензура осуществляется уже давно, власти усиливают давление на неугодные телеканалы. "Недавние примеры - штраф за показ каналом "Наш" интервью с бывшим премьером Украины Азаровым. Или назначение внеплановых проверок ZIK и "112-Украина", а также попытки лишения лицензии News One. "Призываем представителя по свободе СМИ Арлема Дезира наращивать соответствующую работу с Киевом", - подчеркнул Лукашевич.

Теги
УкраинаРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
Реклама на ТАСС
Песков: встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было
Пресс-секретарь российского президента отметил, что украинский лидер не приехал на форум памяти жертв Холокоста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС