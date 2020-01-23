Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Украину в попытке установить цензуру в СМИ

ВЕНА, 23 января. /ТАСС/. Украина под лозунгом борьбы за достоверность информации пытается установить цензуру в СМИ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ помнить, что кризис на Украине не ограничивается непростой ситуацией в Донбассе, в этой стране также продолжается "закручивание гаек" в языковой и образовательной сферах.

"Наступление на свободу слова на Украине стало системным. В Верховной раде находится законопроект "О медиа", внесенный депутатами правящей партии "Слуга народа". Под лозунгом борьбы за достоверность информации в стране хотят установить де-факто цензуру. Украинским СМИ - телевидению, радио, прессе и интернет-ресурсам - предлагается ангажироваться на ретрансляцию предвзятых оценок властями событий истории и современности. Репрессивный инструментарий против несогласных журналистов широк - от блокировки изданий до тюремного заключения", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Постпред России также рассказал, что в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины вызревает законопроект "О противодействии дезинформации". "Принципы те же - наказание в виде штрафов и тюрьмы (от двух до семи лет) за публикацию информации, которую власти посчитают недостоверной. При этом журналистов под угрозой увольнения планируется обязать проходить некий тест на подтверждение "добросовестности", - заявил Лукашевич.

По словам российского дипломата, на Украине цензура осуществляется уже давно, власти усиливают давление на неугодные телеканалы. "Недавние примеры - штраф за показ каналом "Наш" интервью с бывшим премьером Украины Азаровым. Или назначение внеплановых проверок ZIK и "112-Украина", а также попытки лишения лицензии News One. "Призываем представителя по свободе СМИ Арлема Дезира наращивать соответствующую работу с Киевом", - подчеркнул Лукашевич.