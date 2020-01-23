Комитет СФ поддержал идею о запрете иностранного гражданства для дипломатов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает предложение председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко о введении запрета для дипломатов на получение вида на жительство или гражданства в других странах. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Мы поддерживаем предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о включении дипломатов в список лиц, которые не могут иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства", - сказал Клишас журналистам в четверг.

По его словам, это предложение согласуется с общей концепцией положений послания президента Федеральному собранию в части расширения списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства. "Мы совместно с коллегами из комитета Совета Федерации по международным делам подготовим соответствующие поправки в законодательство", - заключил Клишас.

Ранее Совфед утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. Согласно документу, комитетам СФ по международным делам и по конституционному законодательству и госстроительству поручено рассмотреть совместно с МИД РФ вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, "касающихся распространения запрета на получение вида на жительство и (или) гражданства иностранного государства на чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации". Как сообщил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, соответствующий законопроект будет разработан в кратчайшие сроки.

Матвиенко, открывая весеннюю сессию в среду, предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. По ее словам, есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства и дипломатами, недостаточное внимание к этой проблеме "может дорого обойтись государству".