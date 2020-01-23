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Кризис на Украине

Эксперт: требование изменить минские соглашения доказывает их невыполнение Киевом

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нельзя обвинять других в невыполнении договоренностей и одновременно требовать пересмотра этих договоренностей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Требование украинских властей об изменении минских соглашений является доказательством их невыполнения Киевом. Об этом заявил в четверг близкий к переговорному процессу российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Спрашивают, как оценивать предложение представителя Украины в политической подгруппе Алексея Резникова пересмотреть минские соглашения? Оценивать как очевидное доказательство вины Украины в их невыполнении", - написал он в своем телеграм-канале.

"Нельзя обвинять других в невыполнении договоренностей и одновременно требовать пересмотра этих договоренностей", - отметил российский эксперт.

Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил в четверг, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений, с тем чтобы выборы в Донбассе проходили только после передачи Украине контроля над границей. Согласно минским соглашениям, возвращение контроля над границей с РФ произойдет лишь после проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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