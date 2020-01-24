Лавров: Дамаск восстановил контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сирийскому правительству удалось установить контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Улучшается ситуация на земле. Территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией", - сказал Лавров.

Работа Конституционного комитета

Москва не драматизирует в связи с тем, что в работе Конституционного комитета Сирии пока отсутствует значительный прогресс, это и не планировалось, отметил министр иностранных дел России.

"Как и вы, мы не драматизируем тот факт, что за всего пару месяцев со время создания Конституционного комитета грандиозных результатов не было достигнуто, - отметил Лавров. - Это и не планировалось, это ситуация, которая естественна".

"Будем всячески содействовать усилиям по созданию необходимых условий для прогресса на очередной сессии редакционной комиссии, когда вы сочтете нужным назначить ее проведение", - добавил Лавров.

Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве 30 октября, однако на последующей встрече в ноябре его сопредседатели от правительства и оппозиции не смогли согласовать повестку работы. Сроки проведения следующей встречи пока не определены.

Рабочая группа в Женеве

Вопрос о применении двойных стандартов странами Запада при оказании гуманитарной помощи Сирии должен быть предметно рассмотрен группой по гуманитарным вопросам в Женеве, считает Лавров.

"В контексте восстановления сирийской государственности, в контексте создания условий для возвращения беженцев на территории, которые контролирует законное правительство, необходимо максимально мобилизовывать доставку помощи по линии международного сообщества, прежде всего при координирующей роли ООН", - отметил глава российского дипведомства.

"Здесь мы наблюдаем очевидную предвзятость некоторых западных доноров, двойные стандарты с их стороны, когда ключевые западные столицы не хотят направлять помощь на территории, контролируемые правительством, но делают это на территории, которые контролирует оппозиция в том числе весьма и весьма радикальная, - сказал Лавров. - И вторая целевая группа, которая работает в Женеве, группа по гуманитарным вопросам, конечно же, должна более предметно разбираться с этой ситуацией".

Глава МИД РФ отметил, что на гуманитарной составляющей всего процесса урегулирования в Сирии прямым образом негативно сказывается сохраняющаяся террористическая угроза. "Террористы препятствуют доставке гуманитарной помощи, забирают то, что удается отправить в соответствующие районы Сирии, себе. И эта проблема требует специального рассмотрения, в том числе в Женеве, где функционирует целевая группа по гуманитарным вопросам", - сказал Лавров.