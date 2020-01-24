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Володин 27 января посетит Иран, где встретится со спикером парламента

В Тегеране также пройдет заседание межпарламентской комиссии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил ТАСС, что в понедельник посетит Тегеран, где проведет встречу с иранским коллегой Али Лариджани и примет участие в работе российско-иранской межпарламентской комиссии.

"В понедельник отправляюсь в Иран. Там запланирована встреча с иранским коллегой, также пройдет заседание межпарламентской комиссии", - проинформировал он.

14 января посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым заявил, что Володин в скором времени посетит Иран. Он напомнил, что по инициативе Володина и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Ардашира Лариджани была создана российско-иранская парламентская комиссия. По его информации, в Тегеране пройдет заседание этой комиссии. Затем визит председателя Госдумы в Тегеран анонсировал официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичИранРоссия
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