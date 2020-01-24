В Приморье создали экспертный совет для обсуждения поправок в конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Региональный экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию РФ создан в Приморском крае, сообщил в пятницу на открытом заседании общественной палаты Приморья председатель законодательного собрания края Александр Ролик.

В четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. В рабочую группу по изменению Конституции вошли 85 человек, в том числе Александр Ролик.

"Свое участие в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации я рассматриваю как возможность донести до федеральной власти проблемы дальневосточников, их предложения по совершенствованию государственного устройства. В связи с этим принято решение создать при законодательном собрании экспертный совет по подготовке по рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в который войдут профессиональные юристы, представители юридической науки, общественных организаций, ряд органов федеральной, краевой исполнительной власти, депутаты краевого парламента", - сказал Ролик.

Он отметил, что члены совета уже успели обсудить некоторые поправки, которые были приняты Госдумой в первом чтении, в том числе социальный блок и ежегодную индексацию пенсий и социальных выплат. Это, по словам членов общественной палаты Приморья, не даст власти в будущем возможности отказаться от выполнения социальных обязательств перед гражданами. По их мнению, закон о поправках в конституции совершенствует и продолжает развитие России как социального государства.

В пятницу во Владивостоке прошло открытое заседание общественной палаты Приморья, на котором члены палаты, депутаты и представители общественных организаций обменялись мнениями о послании президента Федеральному собранию и принятии поправок в конституцию. Ролик предложил всем присутствующим присылать в экспертный совет свои предложения, которые важно учесть ко второму чтению закона.