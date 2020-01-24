Представительство Сейшельских Островов планируют открыть в Ростове-на-Дону в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Пост почетного консула Сейшельских Островов в Ростове-на-Дону планируют учредить в 2020 году, район деятельности представительства будет распространяться на Москву, Московскую и Ростовскую области. Об этом в пятницу сообщил представитель МИД России в Ростове-на-Дону Юрий Зикеев.

"Хотел бы вас проинформировать о том, что в настоящее время в Москве в МИД по просьбе сейшельской стороны рассматривается возможность учреждения поста почетного консула Республики Сейшельские острова, консульский округ которого будет включать Ростовскую, Московскую область и город Москву", - сообщил он на ежегодной встрече с представителями дипломатических миссий, расположенных в городе Ростове-на-Дону, которая прошла в Торгово-промышленной палате региона.

Как пояснил ТАСС Зикеев, речь идет об учреждении представительства в Ростове-на-Дону, открытие которого, по словам представителя российского МИД, запланировано на 2020 год.

Сейшельские Острова - одна из ведущих стран Африки по показателю ВВП на душу населения, который на 2018 год, по данным Всемирного банка, составил 16433 доллара.