Посольство РФ: Москва сожалеет, что Япония присоединилась к "антироссийской шпиономании"

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Россия сожалеет, что Япония присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Японии, опубликованном в субботу на фоне появившейся ранее в японских СМИ информации о том, что сотрудникам торгового представительства РФ в Японии якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные.

"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", - говорится в сообщении, опубликованном российским посольством на своей странице в Facebook.