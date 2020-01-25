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Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва будто бы "приписывает себе чужие победы" и "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в переписывание истории. Об этом говорится в записи на странице Захаровой в Facebook.

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Ранее Боднар в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели", заявил, что Россия будто бы "приписывает себе чужие победы" и "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Он также выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй Мировой войны, призвал Польшу объединиться против РФ и обвинил Москву в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой.

"Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра", - отметила Захарова.

Некоторые страны Запада в год 75-летия Победы начали активно критиковать Россию и давать свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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