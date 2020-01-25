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Предложения по изменениям в Конституции

В Адыгее общественники приступили к обсуждению поправки к Конституции РФ

Они подготовят свои замечания и предложения для рабочей группы к началу следующей недели

МАЙКОП, 25 января. /ТАСС/. Представители профсоюзных и общественных организаций, депутаты, почетные граждане Адыгеи приступили в субботу к обсуждению законопроекта об изменениях в Конституции. Встречу провел член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков, передает корреспондент ТАСС.

Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета.

"Президент России обозначил общие контуры поправок, теперь жители страны вносят свои предложения по изменениям в конституцию. Сейчас очень важно выслушать все мнения, а не просто довести информацию до населения. Главная цель встречи - выяснить, как относятся люди на местах к поправкам, что нравится или, наоборот, что не удовлетворяет", - сказал Сохроков ТАСС.

На встрече достигнута договоренность, что общественность Адыгеи подготовит свои замечания и предложения для рабочей группы уже к началу следующей недели.

Сохроков пояснил, что все конструктивные предложения на местах будут систематизированы. Накануне он провел встречу с общественностью в Краснодаре, в субботу - в Майкопе, в воскресенье планируется аналогичная встреча в Черкесске, затем - в Нальчике. Сохроков отметил, что до конца января предложения от этих четырех регионов будут собраны и переданы им к рассмотрению рабочей группе по изменениям в Конституции РФ.

О поправке в Конституцию РФ

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияАдыгеяПредложения по изменениям в Конституции
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