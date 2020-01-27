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Отставки и назначения

Исполняющим обязанности премьера Ингушетии назначен Владимир Сластенин

Ранее он занимал пост первого заместителя мэра Самары

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Исполняющим обязанности премьера Ингушетии после отставки правительства республики назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение отправить правительство региона в отставку.

"Исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии будет первый вице-премьер Владимир Сластенин", - сообщили в пресс-службе.

Сластенин 22 января был назначен первым заместителем председателя правительства Ингушетии, который ранее был советником Махмуда-Али Калиматова. Сластенин окончил Куйбышевский Политехнический институт им. Куйбышева, ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого заместителя главы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.

Теги
РоссияОтставки и назначенияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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