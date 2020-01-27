Медведев призвал единороссов объективно оценивать работу нового правительства

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Единая Россия" поддерживает новое правительство РФ и будет объективно оценивать его деятельность, "спрашивать за результаты". Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета партии.

Он напомнил, что единороссы поддержали новое правительство РФ, позитивно оценив соответствующие назначения. Позиция по этому вопросу будет заявлена также бюро высшего совета и президиумом генсовета партии, отметил Медведев. "Поддержка любого правительства, и, конечно, нового правительства, означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность", - обратил внимание председатель партии, отметив, что речь идет об ответственности не только перед однопартийцами, но и перед всеми гражданами.

"При этом "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, отвечало нуждам людей на местах. Конечно, мы в этом смысле должны будем в максимальной степени координироваться с правительством, спрашивать за результаты работы - и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации", - сказал Медведев, отметив, что партия так делала и раньше, при прежних составах правительства.

Замглавы Совбеза РФ заметил, что "партия не может и не должна подменять исполнительную власть". "У "Единой России" - свои собственные задачи, своя собственная роль в процессе развития страны", - сказал Медведев.

По его словам, цели партии на ближайший год "заключаются в формировании пакета предложений, проектов, идей, которые обеспечат победу на выборах в Госдуму в 2021 году". "Мы ставим перед собой абсолютно выполнимую задачу - бороться за лидерство в политике. И это не только число депутатских мест, хотя такая цифра в любом случае важна, она означает уровень доверия к партии со стороны граждан. Но не менее важно предложить людям четкую и ясную программу действий по всем направлениям - по экономическим, социальным вопросам", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что эта партийная работа "должна быть связана с важнейшей задачей - повышением уровня защиты и благополучия граждан РФ". "Именно эта цель поставлена в послании президента, и она должна реализовываться", - сказал он.

По словам председателя партии, единороссам "нельзя терять инициативу при обсуждении стратегических приоритетов развития России, с учетом этих задач нужно актуализировать и повестку деятельности партии".

Двойная ответственность

По его словам, "Единая Россия" несет двойную ответственность за выполнение поставленных в послании президента Федеральному собранию задач. "На нас, на тех, кто работает в "Единой России" ложится двойная ответственность, - сказал Медведев. - С одной стороны мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом курс по всем направлениям. <...> С другой стороны, мы единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране".

Медведев отметил, что партия всегда поддерживала инициативы президента, будь то расширение мер соцподдержки людей, или обеспечение макроэкономической стабильности страны, работа над бюджетом, или участие в организации общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию страны. Председатель "Единой России" подчеркнул, что это самая многочисленная политическая сила, а в целом ряде регионов губернаторы являются представителями именно этой партии. Кроме того, он напомнил, что его товарищи по партии обладают конституционным большинством в Думе.

"Поэтому нужно организовать работу в партии с максимальной эффективностью, - сказал он. - Я предлагаю в ближайшее время зафиксировать задачи партии по реализации послания президента, закрепить за каждой из таких задач специального ответственного, что мы и раньше делали регулярно и спрашивали с него за тот результат, который был достигнут". Он попросил секретаря Генсовета партии Андрея Турчака эту работу организовать.

Ответственность за работу власти на местах

Председатель "Единой России" высказался за усиление ответственности законодательных органов регионов за работу исполнительной власти на местах. Медведев перечислил основные направления работы "Единой России" при подготовке к выборам. В первую очередь он назвал контроль за реализацией национальных проектов. "Эта позиция у нас всегда была, речь идет о том, чтобы ее продолжить, особенно в регионах, где для этого у нашей партии есть все инструменты, в том числе наши представители в законодательной и исполнительной власти", - отметил председатель "Единой России". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил увеличить ответственность Государственной думы за назначение и работу правительства в ходе изменений в конституцию.

"Считаю правильным здесь усилить ответственность и законодательных органов субъектов Федерации за работу исполнительной власти на местах", - заявил Медведев. Он отметил, что такая возможность является делом самих регионов. "Но с учетом того, что такие процессы не могут замыкаться Москвой или только федеральным уровнем, это, видимо, было бы правильно сделать и на региональном уровне", - подчеркнул председатель партии.

Он считает необходимым провести в ближайшее время заседание программной комиссии партии. Медведев уверен, что программа должна быть не предвыборным манифестом, а обязательным к исполнению документом. Он отметил необходимость обновить программу "Единой России". По его мнению, "предстоит серьезно поработать над этим документом, чтобы учесть в нем и стратегические цели развития страны, и региональную повестку".

"Когда мы занимались подготовкой действующей программы, говорили о том, что мы эту программу принимаем не так, как это иногда происходит в других странах, демократиях - будь то парламентская или президентская - вышли с какой-то программой, победили на выборах и забыли, начинаем работать по-новому. Это не наш метод", - уверен Медведев. "Мы с этой программой победили и по ней все время работали", - отметил он.

"Я думаю, что и в дальнейшем программа должна носить именно такой характер - это не предвыборный манифест", - заявил председатель партии. Он считает важным узнавать мнение людей об их ожиданиях, предлагать новые инициативы, объяснять, как будут выполняться обещания. "Идеи, с которыми наши кандидаты подойдут к избирательному сезону, выйдут на избирателя, должны быть абсолютно конкретными, чтобы впоследствии стать основой для законодательных инициатив или для партийных проектов", - подчеркнул Медведев. Поэтому, по его словам, "нужно в ближайшее время провести заседание программной комиссии в расширенном составе с привлечением экспертного сообщества".

Встреча руководства партии с новым правительством

Медведев инициировал встречу руководства партии с новым составом правительства.

"Необходимо в короткий срок обеспечить реализацию тех мер, о которых говорится в послании [президента РФ Федеральному Собранию]. Здесь "Единая Россия" могла бы помочь правительству в этой сфере, наладить совместную работу, чтобы быстрее подготовить качественные законопроекты, провести консультации с представителями правительства, в том числе с социальным блоком и другими коллегами по всем чувствительным вопросам", - заявил председатель партии.

"В этом контексте предлагаю организовать специальную встречу руководства партии с новым правительством", - сказал он, добавив, что в понедельник обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Мы подумаем, как и в какие сроки это сделать", - уточнил Медведев.

При этом он отметил, что "Единая Россия" не может и не должна подменять исполнительную власть, у нее свои задачи. "Очевидно, партия не может и не должна подменять исполнительную власть, у "Единой России свои собственные задачи, собственная роль в процессе развития страны", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства инициировал многие изменения как в политической, так и в экономической и социальной сферах, которые потребуют изменений в действующее законодательство.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным.

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