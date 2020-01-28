Лавров обсудит с главой МИД Южного Судана двусторонние отношения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и находящаяся в России с трехдневным визитом министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Авут Денг Акуил обсудят во вторник развитие двустороннего взаимодействия в сфере экономики, политики, гуманитарного сотрудничества и безопасности, процесс мирного урегулирования в республике, а также международную и региональную проблематику.

"Планируется обсудить широкий круг вопросов развития двусторонних связей, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в преддверии переговоров. - Будет рассмотрена и ситуация в самом Южном Судане, где продолжается процесс мирного урегулирования внутреннего конфликта".

В МИД РФ констатировали, что между Москвой и Джубой установлен взаимоуважительный и доверительный диалог, который строится на схожих позициях сторон относительно принципов международного взаимодействия. Как Россия, так и Судан привержены формированию демократической системы мировой политики, а также укреплению роли ООН, в частности Совета Безопасности, в решении международных проблем.

Практическое взаимодействие между сторонами в последние годы активно развивается. На это, например, указывает участие президента республики Салвы Киира в саммите Россия - Африка в Сочи в конце октября 2019 года. Москва и Джуба заключили тогда ряд двусторонних соглашений, в том числе меморандум о консультациях между министерствами иностранных дел. Кроме того, в рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между "Росгеологией" и Министерством горной промышленности Южного Судана. Соглашение предполагает сотрудничество в области геологоразведки, создание системы управления минеральными ресурсами страны и подготовку южносуданских специалистов в этой сфере.

Как констатировали российские дипломаты, существуют хорошие перспективы двустороннего взаимодействия в строительстве, развитии транспортной и трубопроводной инфраструктуры, а также в топливно-энергетической сфере, в которой уже реализуется ряд совместных проектов. Также в 2016 году был подписан меморандум о взаимопонимании между российским Минэнерго и Миннефти Южного Судана, предполагающий взаимодействие в добыче углеводородов и полезных ископаемых. Обсуждение путей сотрудничества продолжилось на встрече глав ведомств Александра Новака и Лола Гаткуота в октябре 2018 года.

Кроме того, в прошлом году была урегулирована проблема, которая, как констатировали в МИД РФ, семь лет омрачала двусторонние отношения. В начале ноября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с главой южносуданского диппредставительства в Москве Чолом Тонгом Джангом констатировал, что российская сторона удовлетворена тем, как правительство республики решило вопрос с компенсациями авиакомпании "Нижневартовскавиа" и семьям летчиков, погибших в результате крушения вертолета Ми-8АМТ, сбитого в Южном Судане огнем с земли в декабре 2012 года.

Вопросы безопасности

Важной темой встречи министров должно стать урегулирование внутреннего конфликта в Южном Судане.

С 2013 года в этой африканской стране идет гражданская война между поддерживающими президента "Народно-освободительным движением Судана" (НОДС) и вооруженными силами республики с одной стороны и различными этнорегиональными группировками, самой мощной из которых является "Народно-освободительное движение Судана в оппозиции" (НОДС-О), состоящее в основном из перебежчиков из правящего движения. Основная фаза конфликта завершилась в сентябре 2018 года подписанием мирного соглашения, однако позже боестолкновения и этнические чистки продолжились. В середине января 2020 года противоборствующие силы договорились о формировании переходного правительства. Этот процесс должен быть завершен к 22 февраля.

Богданов неоднократно обсуждал с южносуданским послом вопросы мирного урегулирования гражданского конфликта в республике, последняя их встреча состоялась в ноябре 2019 года. Российская сторона неизменно подчеркивает необходимость выполнения достигнутых договоренностей между правительством и оппозицией, а также высоко оценивает посреднические усилия африканского сообщества в урегулировании конфликта.

Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны рассмотрят вопросы разблокирования и разрешения конфликтов в других странах Африканского континента и борьбу с глобальной террористической угрозой.