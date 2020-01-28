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Песков: подбор кандидатур губернаторов ведется индивидуально для каждого региона

При этом он добавил, что Кремль никогда "внутреннюю кухню подбора кандидатур не раскрывает"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что подбор кандидатур на посты губернаторов в регионах осуществляется для каждого субъекта отдельно. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, как идет подбор на место губернатора Пермского края и будет ли новый глава региона из числа "молодых технократов".

"Естественно, для каждого региона подбирается отдельная кандидатура", - сказал Песков. При этом он заявил, что Кремль никогда "внутреннюю кухню подбора кандидатур не раскрывает". "Не будем делать и на сей раз", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что формулировка "молодые технократы" придумана СМИ и политологами. "Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком. Поэтому слово "технократ" вряд ли здесь подходит", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков связал задержку с назначением врио губернатора Пермского края после ухода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ с процессом подбора кандидата.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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