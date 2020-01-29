{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Госдумы: заявленные в ПАСЕ случаи нарушений прав человека в Чечне будут проверены

Шамсаил Саралиев отметил, что "верховенство закона, права человека в Чеченской Республике соблюдаются в полном объеме"

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что все случаи нарушения прав человека в республике, о которых было заявлено во вторник на заседании комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам, будут досконально проверены.

На эту тему

По его информации, на заседании обсуждалась предварительная часть доклада о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. "Мы очень внимательно, досконально проверим все заявленные случаи нарушений прав и обязательно разберемся в каждом из них, чтобы подготовить к окончательному варианту доклада в марте свое заключение", - написал Саралиев в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что "верховенство закона, права человека в Чеченской Республике соблюдаются в полном объеме".

По его словам, на заседании выступил выходец из Чечни, проживающий в Канаде и открыто заявляющий о своей нетрадиционной ориентации, а также блогер, заявлявший, что якобы пострадал за критику властей Чечни.

"Такое поведение - довольно типичная практика для некоторых лиц, которые стремятся получить статус беженца и связанные с ним денежные пособия. Но эта информация, которая известна нам. О ней мало кто знает в ПАСЕ, мы соблюдаем регламент работы в Совете, но непременно представим неискушенному европейскому наблюдателю факты, которые нам известны", - добавил Саралиев.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе в сентябре 2019 года посетил Чеченскую Республику. Он провел встречу с представителями правоохранительных органов региона, правозащитниками и общественными деятелями. Германский парламентарий готовит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне.

Теги
РоссияЧечня
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами правительства распределены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС