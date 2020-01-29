Депутат Госдумы: заявленные в ПАСЕ случаи нарушений прав человека в Чечне будут проверены

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что все случаи нарушения прав человека в республике, о которых было заявлено во вторник на заседании комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам, будут досконально проверены.

По его информации, на заседании обсуждалась предварительная часть доклада о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. "Мы очень внимательно, досконально проверим все заявленные случаи нарушений прав и обязательно разберемся в каждом из них, чтобы подготовить к окончательному варианту доклада в марте свое заключение", - написал Саралиев в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что "верховенство закона, права человека в Чеченской Республике соблюдаются в полном объеме".

По его словам, на заседании выступил выходец из Чечни, проживающий в Канаде и открыто заявляющий о своей нетрадиционной ориентации, а также блогер, заявлявший, что якобы пострадал за критику властей Чечни.

"Такое поведение - довольно типичная практика для некоторых лиц, которые стремятся получить статус беженца и связанные с ним денежные пособия. Но эта информация, которая известна нам. О ней мало кто знает в ПАСЕ, мы соблюдаем регламент работы в Совете, но непременно представим неискушенному европейскому наблюдателю факты, которые нам известны", - добавил Саралиев.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе в сентябре 2019 года посетил Чеченскую Республику. Он провел встречу с представителями правоохранительных органов региона, правозащитниками и общественными деятелями. Германский парламентарий готовит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне.