Песков выступает против "охоты на ведьм", но за нетерпимость к хамству чиновников

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не объявлять "охоту на ведьм", но проявлять нетерпимость в каждом отдельном случае ненадлежащего поведения чиновников.

"В каждом отдельном случае надо разбираться", - заявил в пятницу журналистам представитель Кремля, комментируя поведение чиновниц в Керчи.

Власти Керчи оказались в центре скандала после того, как поздравили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и подарили им хлеб. На опубликованных на сайте местного горсовета фотографиях были изображены женщины в меховых шубах. В Госсовете республики назвали эту акцию кощунственной, а глава Крыма заявил, что принимавших участие в акции депутатов нужно лишить мандатов и исключить из партии.

При этом Песков убежден: "Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это залог того, что мы постепенно от этого избавимся".

Президент РФ Владимир Путин заявил 30 января, что наказание для хамов-чиновников должны быть строже, чем для обычных граждан. По его словам, действующий закон позволяет принимать решения в отношении должностных лиц, ведущих себя ненадлежащим образом, которых нужно выметать из органов власти и управления.