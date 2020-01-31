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В диппредставительстве США назвали встречу посла с Лавровым конструктивной

Как сообщили в посольстве, Джон Салливан "рассчитывает на дальнейший диалог с представителями российского правительства"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Встреча посла США в РФ Джона Салливана с главой МИД России Сергеем Лавровым носила конструктивный характер. Об этом говорится в размещенном на сайте американского посольства в Москве сообщении.

"Сегодняшняя встреча, носившая конструктивный характер, стала продолжением диалога между двумя дипломатами по двусторонним и многосторонним вопросам, включая вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и контроль над вооружениями", - отметили в американском посольстве. Там добавили, что встреча с Лавровым состоялась в рамках продолжающейся серии контактов с представителями российского правительства.

"Салливан рассчитывает на дальнейший диалог с представителями российского правительства в процессе совместной работы над укреплением российско-американских отношений", - подчеркнули в посольстве.

Это первая встреча Лаврова с Салливаном с момента его назначения главой американского диппредставительства в Москве. При этом в посольстве США отметили, что Салливан неоднократно встречался с Лавровым и раньше, но в другой должности.

Салливан прибыл в Москву 16 января. Его предшественником на посту посла США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияХантсман, ДжонСалливан, Джон
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