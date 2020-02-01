Эксперт: ничто не изменит фундамент отношений между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ни Соединенные Штаты, ни Европа не могут изменить фундаментальную конфигурацию отношений между Россией и Белоруссией. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель Совета фонда Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя состоявшийся в субботу визит госсекретаря США Майкла Помпео в белорусскую столицу.

"Никакие Соединенные Штаты, никакая Европа не могут изменить фундаментальную конфигурацию отношений между Россией и Белоруссией. Это достаточно сложно, это достаточно укоренимо", - сказал Быстрицкий.

При этом эксперт отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко погружен в свою внутриполитическую белорусскую проблематику, которая, по его словам, является очень непростой. "Лукашенко, конечно, довольно крепко сидит, но Белоруссия - страна компактная с существующим общественным мнением, с разными взглядами. В этом смысле Лукашенко прежде всего рассчитывает на укрепление своих собственных позиций и прежде всего внутри страны, но и в отношениях с соседями. Это такое типичное поведение политика, который хочет балансировать между разными силами, это достаточно понятная политическая конфигурация", - отметил он.

"Мы приближаемся к тому миру, где национальные государства играют большую роль, а наднациональные объединения в какой-то степени меньшую. Лукашенко маневрирует, естественно", - добавил эксперт.

По его словам, бесспорно, глава Белоруссии хочет иметь как можно более сильные позиции в отношениях со всеми окружающими странами, в том числе и с Россией.

Без антироссийской направленности

Говоря о том, значит ли этот визит, что Вашингтон пытается перетянуть Минск на свою сторону, чтобы создать еще один центр давления на Россию, как с Украиной, аналитик ответил отрицательно. "Я думаю, что США проводят более диверсифицированную политику и пытаются пересмотреть многие отношения. Они пересмотрели отношения и с Северной Кореей, также, думаю, и здесь", - добавил он.

Быстрицкий также обратил внимание на слова Помпео о том, что его визит не направлен против России. "Более того, этот визит в некотором смысле является компенсацией за счет предыдущего отложенного визита в самом начале года, когда Помпео не доехал никуда из-за событий, связанных с американским посольством в Ираке", - сказал эксперт.

"Поэтому я не думаю, что это против России. Просто некоторым образом и Помпео, и [президент США Дональд] Трамп проводят некоторую ревизию внешнеполитических ориентаций", - добавил он. При этом аналитик считает, что "это в известном смысле "привет" в большей степени европейцам". "Вот поэтому я бы рассматривал как многомерный шаг со стороны Соединенных Штатов, в том числе это "привет" и Польше в значительной степени", - отметил эксперт.

Он отметил и заявления о возвращении посла США после более чем десятилетнего его отсутствия в Минске, что, по словам эксперта, "можно рассматривать как более сбалансированную политику". По мнению Быстрицкого, "ничего плохого в том, что у США и Белоруссии будут отношения лучше, чем были прежде". "Я бы не рассматривал это как антироссийский выпад, мне так не кажется", - добавил он.

Долгий процесс

Говоря о шансах на полное снятие санкций США с Белоруссии и возвращение посла, Быстрицкий выразил уверенность, что этот процесс будет очень долгим. "Здесь очень много заявлений, политика же носит символический характер, это символические жесты. Ничего быстро не происходит, тем более вот так вот быстро санкции США снять не могут. Это всего лишь заявления, которые должны показать, что нынешняя администрация, которая, как я понимаю, имеет намерение сохраниться, будет проводить политику, построенную на другой конфигурации миропорядка, - сказал он. - И в этой конфигурации, конечно, едва ли Белоруссия играет какую-то гиперзначимую роль, но с другой стороны, в нашем современном мире незначительных стран нет. Все надо воспринимать как общую мировую мозаику".

Точка опоры

Рассуждая о том, сможет ли визит американского госсекретаря сказаться на Союзном государстве эксперт также высказался отрицательно. "Не надо недооценивать, не надо переоценивать такого рода визит. Это очень значимое событие и для Белоруссии, и в какой-то степени для Соединенных Штатов. Я думаю, что это некоторые дополнительные измерения в общей конфигурации, едва ли это каким-то образом повлияет на развитие отношений в рамках российско-белорусского Союзного государства, - продолжил аналитик. - Другое дело, что есть вопросы, которые надо обсуждать в России и Белоруссии, но все-таки сердцевина российско-белорусского диалога, и даже в рамках Союзного государства, находится в отношениях между собственно Россией и Белоруссией. А Лукашенко просто ищет еще одну точку опоры и не более того".

"Ну в том числе [в виде Соединенных Штатов], хотя не стоит переоценивать эту точку опоры. Но в символическом плане мировой политики это, конечно, имеет значение", - заключил аналитик.

Помпео прибыл в субботу с визитом в Минск. Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. В ходе визита госсекретарь провел переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.