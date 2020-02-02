Лавров: к идеям модификации договора по Антарктиде нужно относиться бережно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос пересмотра Договора об Антарктиде должен рассматриваться очень аккуратно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Антарктида. 200 лет мира" на телеканале "Россия 24", текст которого размещен на сайте МИД.

"Нам тоже не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду. Это уникальный район земного шара, - сказал Лавров. - Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим".

Министр подчеркнул, что Антарктида не принадлежит ни одному из государств мира. Он напомнил, что в прошлом веке на разные части материка и прилегающие воды Южного океана претендовал ряд стран - Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия и Новая Зеландия.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что в мае-июне состоится очередная сессия 43-го Консультативного совещания по Антарктиде, на котором будут "отмечать 200-летний юбилей открытия Антарктиды нашими мореплавателями".

"Мне кажется, что, наоборот, сотрудничество на Южном полюсе является образцом взаимодействия государств, которые оставляют в стороне все идеологические разногласия и концентрируются на научных исследованиях, мирном освоении этого действительно общечеловеческого достояния", - резюмировал Лавров.

В первой половине XX века о своих территориальных претензиях на Антарктиду объявили ряд государств, в том числе, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, Япония. В ряде случаев сектора, на которые претендовали страны, пересекались. Заключенный в 1959 году и вступивший в силу в 1961 году Договор об Антарктике предотвратил дальнейшее соперничество, закрепив демилитаризованный статус Антарктиды и ее использование в исключительно мирных целях.

Помощь дипломатов

Российские дипломаты оказали большую помощь в организации Первой русской антарктической экспедиции (1819-1821 гг.) под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, содействуя им по всему маршруту следования, добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что то, что Антарктида является материком, было впервые установлено Беллинсгаузеном и Лазаревым. "Вслед за ними туда осуществлялись экспедиции англичан, американцев, но наши были первооткрывателями и первыми доказали, что это - именно материк, а не скопление льдов", - добавил Лавров.

"Кстати, дипломаты во многом помогли организации этой экспедиции. По всему маршруту следования все наши послы, генеральные консулы были озадачены поручениями оказывать содействие, в том числе в снабжении провиантом, в оснащении различной аппаратурой - биноклями, подзорными трубами и многим другим, - сказал глава МИД РФ. - Конечно, то, что экспедиция прошла без инцидентов - никто не погиб, не заболел цингой, как того опасались - отразило во многом то внимание, которое государство, в том числе дипломатическая служба, оказывали по пути следования этим людям".

Лавров также выразил восхищение экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, которые проделали такой путь для открытия шестого материка Земли на судах того времени. "Я даже не столько байдарочник, сколько рафтер. Рафт - это понадежнее, чем байдарка, но не могу представить, как они путешествовали в то время", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Кроме того, Лавров отметил, что научные исследования Антарктиды укрепляют авторитет России в мире. "Для дипломатии - прямая выгода, потому что это позволяет нам передавать свой опыт, показывать достижения наших людей и тем самым укреплять авторитет России в мире. Это то же самое, когда у нас с экономикой и с наукой все хорошо, то нам легче "делать" внешнюю политику", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил об открытии в Антарктиде российскими учеными в конце прошлого века подледного озера, которое находится миллионы лет без соприкосновения с земной поверхностью под четырехкилометровой толщей льда. "Уникальное открытие, которое до сих пор позволяет узнавать все больше фактов о том, что из себя представляет наша Земля, как она произошла", - сказал Лавров.