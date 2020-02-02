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Песков считает, что Путин чувствует себя как рыба в воде в условиях высокого темпа событий

Пресс-секретарь президента отметил, что высокая скорость принятия решений является "признаком современных международных дел, международной политики, конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин чувствует себя как рыба в воде в обстановке высокой интенсивности международных и внутрироссийских событий. Такое мнение высказал в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде", - сказал он.

По словам Пескова, высокая скорость принятия решений является "признаком современных международных дел, международной политики, конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах". "Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни, поэтому международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе", - добавил пресс-секретарь президента.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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