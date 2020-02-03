Путин отметил взаимовыгодное сотрудничество и координацию РФ и Индонезии в ООН

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с 70-летием установления дипломатических отношений между странами. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Эта юбилейная дата ознаменована существенными успехами в развитии российско-индонезийских связей. Расширяется двусторонний политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, - отметил Путин. - Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ООН и других многосторонних структур".

"Уверен, что мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Индонезией, их вывод на уровень стратегического партнерства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил глава государства.

Президент отметил, что рассчитывает встретиться с индонезийским лидером в Москве и Санкт-Петербурге, пожелал ему крепкого здоровья, а гражданам Индонезии - благополучия и процветания.