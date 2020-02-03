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Министр внутренней политики Крыма покидает свой пост в связи со сменой должности

Сергей Зырянов сообщил, что остается в команде главы республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов покидает свой пост, написал он в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook. Зырянов пояснил ТАСС, что продолжит работу в команде главы Крыма на другой должности.

"Сегодня я покидаю пост министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым. <...> За прошедшие годы было сделано немало: завершено строительство системы многофункциональных центров (МФЦ), повышено качество мобильной связи, построена система государственных СМИ, которая по многим параметрам может служить примером для других регионов России, издано большое количество социально-значимой литературы и вообще на высоком уровне решено большое количество вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства", - написал он.

Зырянов отметил, что "не все цели достигнуты", и выразил надежду, что "начатую работу продолжит уже другой министр". "С чем это [уход с должности] связано - нужно переходить на новые горизонты. Я остаюсь в команде главы республики", - уточнил он ТАСС.

По дынным на сайте совета министров Республики Крым, Зырянов родился в 1977 году в Крымской области Украинской ССР. В 2009 году окончил Высшее учебное заведение "Университет экономики и управления" и получил высшее образование по специальности "Маркетинг". С 1998 года занимался предпринимательской деятельностью, с 2009 года работал в администрации Симферополя, с 2010 года - депутат Центрального района совета Симферополя, с 2015 года замминистра, с 2018 года - министр внутренней политики, информации и связи Крыма.

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