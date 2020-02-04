Лавров обсудит с главой МИД Швеции взаимодействие в Арктике и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде обсудят во вторник международные проблемы, а также широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе взаимодействие Москвы и Стокгольма в региональных организациях на севере Европы и в Арктике. Линде находится 4-5 февраля в российской столице с рабочим визитом по приглашению российского коллеги.

Как отмечалось в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ, Москва выступает за развитие добрососедских отношений и сотрудничества со Стокгольмом на представляющих взаимный интерес направлениях, включая торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. "Готовы к продвижению российско-шведского политического диалога и практического взаимодействия в той мере, в которой к этому готова шведская сторона, - указали в МИД РФ. - Исходим из того, что сохраняющиеся различия в оценках Москвой и Стокгольмом тех или иных событий не должны быть препятствием для диалога и конструктивного поиска решений имеющихся вопросов".

Отдельное внимание, подчеркнули в российском МИД, стороны планируют уделить деятельности ОБСЕ с учетом предстоящего в 2021 году председательства Швеции в этой организации.

На Смоленской площади напомнили о прошлогодних переговорах президента России Владимира Путина и премьера Швеции Стефана Лёвена в Санкт-Петербурге на полях международного арктического форума "Арктика - территория диалога", которые стали первой с 2011 года российско-шведской встречей на высшем уровне и придали заметный импульс восстановлению контактов между руководством министерств и ведомств, приостановленных по инициативе Стокгольма в 2014 году. Как отметила Линде в беседе с корреспондентом ТАСС перед приездом в Москву, свой визит она рассматривает как продолжение этого диалога. По словам шведского министра, "очень важно иметь хорошие отношения с российским коллегой". По мнению Линде, это необходимо в том числе для безопасности Швеции.

Ситуация в Сирии и на Украине

Как ожидается, министры не обойдут стороной сирийскую проблематику. Линде рассказала корреспонденту ТАСС, что для нее очень важно обсудить ситуацию в Сирии: как влияет то, что происходит в Идлибе, на гражданское население, которому приходится трудно.

Кроме того, глава МИД Швеции планирует обсудить с российским коллегой международные конфликты в Йемене, Ливии, регионе Персидского залива, а также тему прав человека и ситуацию на Украине.

Арктическое взаимодействие

Конструктивное сотрудничество России и Швеции осуществляется по линии многосторонних региональных форматов на севере Европы и в Арктике: Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, Арктическом совете, а также в рамках "Северного измерения" и программ приграничного сотрудничества России и ЕС, указали в дипведомстве.

Как сообщила Линде, в Москве она намерена обсудить не только вопросы, связанные с Арктикой, но также тему климата. По мнению главы шведского МИД, обеим странам следует расширить связи в области экологии.

В МИД РФ подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество остается важной основой двусторонних отношений, а шведский бизнес, несмотря на антироссийские санкции, сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке. На Смоленской площади, кроме того, отметили укрепление российско-шведских межрегиональных связей.

Вопрос российского торгпредства

Неурегулированная ситуация вокруг служебно-жилого здания торгового представительства России в Швеции много лет омрачает отношения двух государств. В МИД РФ напомнили, что в сентябре 2014 года в нарушение норм международного права оно было продано на аукционе Службой взысканий Швеции шведской компании "ЛКО Фастигхетс АБ". Это было сделано во исполнение иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к России на предмет "компенсации потерянных инвестиций" в Санкт-Петербурге в 1990-х годах и вынесенных в пользу предпринимателя решений Стокгольмского международного коммерческого арбитража в 1998 году и Верховного суда Швеции в 2011 году.

"Российская Федерация не признает действий шведских властей в отношении здания торгпредства и требует выполнения шведским государством его обязательств по обеспечению неприкосновенности помещений российского диппредставительства и защите его персонала, вытекающих из положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - указали в российском министерстве.