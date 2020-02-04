Матвиенко: только равноправный диалог стран может уберечь мир от риска ядерного конфликта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что только честный, открытый и равноправный диалог между государствами может уберечь мир от опасности возникновения ядерного конфликта. Об этом спикер написала в блоге на сайте Совета Федерации в день 75-летия начала Ялтинской конференции.

"75 лет назад ведущие мировые державы смогли при наличии серьезных противоречий прийти к соглашениям, проникнутым духом единства и общими интересами. Даже в эпоху противостояния двух сверхдержав -идеологических противников созданная странами-победителями система позволяла не допускать критического развития ситуации", - написала Матвиенко.

"Сегодня, когда на планете накоплен огромный арсенал ядерного оружия и средств его доставки, это особенно важно. Уберечь мир от опасности возникновения конфликта, губительного для всего человечества, могут только открытый, честный, равноправный диалог, только понимание неизбежности и безальтернативности политического урегулирования любых имеющихся проблем и разногласий, достижения мирных договоренностей. Именно такой курс проводит наша страна. И он находит все больший отклик в международном сообществе", - уверена спикер.

По мнению Матвиенко, инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран - основательниц ООН прозвучала своевременно. Как заявила спикер, в последнее время в связи с нарастающими глобальными угрозами все чаще звучат предложения о необходимости "новой Ялты". Спикер добавила, что Россия выступала и выступает за повышение роли ООН "посредством адаптации ее к реалиям XXI века".

"Согласна с президентом России Владимиром Путиным в том, что страны - основательницы Организации Объединенных Наций должны взять на себя ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете", - пояснила Матвиенко.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.