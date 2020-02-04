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Предложения по изменениям в Конституции
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Путин может снова встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Президент проводил встречу с рабочей группой 16 января

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин может провести новую встречу с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы <…> Когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь.

В своем послании Федеральному собранию 15 января президент РФ предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений, куда вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели. Путин провел встречу с рабочей группой 16 января.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает, в том числе, расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Предложение экс-главы СПЧ

Песков также сообщил, что в Кремле еще не ознакомились с предложением экс-главы Совета по правам человека Михаила Федотова, предложившего разделить поправки в Конституцию на две части.

"Нет, пока не ознакомились", - сказал Песков. Он отметил, что вся работа по аккумулированию предложений по поправкам концентрируется именно в рабочей группе по подготовке изменений в Конституции РФ. "Мы надеемся, что и это предложение тоже будет там рассмотрено", - сказал Песков.

Газета "Коммерсантъ" написала, что Федотов считает необходимым разделить законопроект на два из-за несоответствия названия содержанию. По его мнению, "в названии проекта о поправке Конституции говорится "о регулировании публичной власти", но "индексация пенсий или МРОТ относятся не к организации системы публичной власти, а к социальным правам". Ранее Федотов заявлял об отсутствии переходных положений в законопроекте, что может создать правовую неопределенность в части порядка наделения Госдумы и Совфеда новыми полномочиями.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФедотов, Михаил АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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