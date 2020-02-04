Россия и Индонезия готовят встречу на высшем уровне

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Индонезия обсуждают подготовку новой встречи лидеров двух стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии фотовыставки архивных документов, посвященной 70-летию установления российско-индонезийских дипотношений.

"Сегодня наши связи продолжают поступательно развиваться. Отмечу регулярный, интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Президенты [России Владимир] Путин и [Индонезии Джоко] Видодо встречались и в Сочи в мае 2016 года, и в Сингапуре в ноябре 2018 года, регулярно контактируют по каналам телефонной связи. Мы сейчас договариваемся о новых встречах на высшем уровне", - сказал Лавров.

Он добавил, что, кроме общения лидеров, регулярные каналы взаимодействия существуют между министерствами, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, парламентами, компаниями и корпорациями.

Глава МИД РФ отметил, что за прошедшие 70 лет странам удалось накопить уникальный опыт сотрудничества в самых разных областях.

"Мы гордимся, что наша страна внесла значимый вклад в становление молодой индонезийской государственности, в развитие национального хозяйства Индонезии, в том числе в сферах транспортной и промышленной инфраструктуры, помогла возводить многие предприятия, развивать военную составляющую нового государства, - отметил Лавров. - Конечно, все это в комплексе способствовало укреплению позиций Джакарты на мировой арене".

Стратегическое партнерство

Россия рассчитывает, что ее отношения с Индонезией в ближайшее время выйдут на уровень стратегического партнерства, добавил глава МИД РФ.

"Я уверен, что складываются абсолютно естественные обстоятельства для того, чтобы формально объявить о выводе отношений между нашими странами на новый уровень - на уровень стратегического партнерства. Рассчитываю, что мы сможем это сделать в ближайшее время", - сказал он.

Лавров отметил насыщенные контакты с Индонезией в рамках диалогового партнерства между Россией и АСЕАН и подчеркнул, что на данном этапе координатором данного партнерства является именно Индонезия.

"Я убежден, что, опираясь на богатые традиции дружбы и взаимопонимания, мы продолжим совместную работу с тем, чтобы и далее раскрывать масштабный, поистине неисчерпаемый потенциал двусторонних связей на благо наших народов и наших стран, на благо укрепления безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал глава МИД РФ.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Россия и Индонезия завершили работу над соглашением о сотрудничестве в области международной информационной безопасности.

"Завершена работа над межправительственным соглашением о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия с удовлетворением констатирует продвижение военных и военно-технических связей с Индонезией. "Развивается доверительный диалог в сфере стратегической безопасности между органами юстиции и правоохранительными структурами наших стран. В декабре прошлого года был подписан договор об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам", - указал глава дипведомства.