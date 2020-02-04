{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Индонезия готовят встречу на высшем уровне

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что за прошедшие 70 лет странам удалось накопить уникальный опыт сотрудничества в самых разных областях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамад Вахид Суприяди Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамад Вахид Суприяди
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Индонезия обсуждают подготовку новой встречи лидеров двух стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии фотовыставки архивных документов, посвященной 70-летию установления российско-индонезийских дипотношений.

"Сегодня наши связи продолжают поступательно развиваться. Отмечу регулярный, интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Президенты [России Владимир] Путин и [Индонезии Джоко] Видодо встречались и в Сочи в мае 2016 года, и в Сингапуре в ноябре 2018 года, регулярно контактируют по каналам телефонной связи. Мы сейчас договариваемся о новых встречах на высшем уровне", - сказал Лавров.

Он добавил, что, кроме общения лидеров, регулярные каналы взаимодействия существуют между министерствами, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, парламентами, компаниями и корпорациями.

Глава МИД РФ отметил, что за прошедшие 70 лет странам удалось накопить уникальный опыт сотрудничества в самых разных областях.

"Мы гордимся, что наша страна внесла значимый вклад в становление молодой индонезийской государственности, в развитие национального хозяйства Индонезии, в том числе в сферах транспортной и промышленной инфраструктуры, помогла возводить многие предприятия, развивать военную составляющую нового государства, - отметил Лавров. - Конечно, все это в комплексе способствовало укреплению позиций Джакарты на мировой арене".

Стратегическое партнерство 

Россия рассчитывает, что ее отношения с Индонезией в ближайшее время выйдут на уровень стратегического партнерства, добавил глава МИД РФ.

"Я уверен, что складываются абсолютно естественные обстоятельства для того, чтобы формально объявить о выводе отношений между нашими странами на новый уровень - на уровень стратегического партнерства. Рассчитываю, что мы сможем это сделать в ближайшее время", - сказал он.

Лавров отметил насыщенные контакты с Индонезией в рамках диалогового партнерства между Россией и АСЕАН и подчеркнул, что на данном этапе координатором данного партнерства является именно Индонезия.

"Я убежден, что, опираясь на богатые традиции дружбы и взаимопонимания, мы продолжим совместную работу с тем, чтобы и далее раскрывать масштабный, поистине неисчерпаемый потенциал двусторонних связей на благо наших народов и наших стран, на благо укрепления безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал глава МИД РФ.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Россия и Индонезия завершили работу над соглашением о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. 

"Завершена работа над межправительственным соглашением о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия с удовлетворением констатирует продвижение военных и военно-технических связей с Индонезией. "Развивается доверительный диалог в сфере стратегической безопасности между органами юстиции и правоохранительными структурами наших стран. В декабре прошлого года был подписан договор об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам", - указал глава дипведомства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндонезияРоссияДжоко Видодо
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС