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Путин 5 февраля обсудит с правительством реализацию поручений по итогам послания

С докладами выступят председатель правительства Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 5 февраля проведет традиционное совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет реализация поручений по итогам послания Федеральному Собранию Российской Федерации. С докладами по этому поводу выступят председатель правительства Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", - отметили в Кремле.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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