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Лавров: расхождения между РФ и Швецией сохраняются, но Москва готова к сотрудничеству

Глава МИД заявил, что есть немало планов в различных областях двусторонних отношений

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Швеции сейчас находятся не в лучшей форме, но Москва готова к сотрудничеству. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.

"Наши отношения не в самой лучшей форме, здесь нечего скрывать, сохраняются расхождения по целому ряду вопросов. Но диалог нужно продолжать, и мы готовы к сотрудничеству в той мере, в которой готовы вы", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о визите премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в прошлом году в Санкт-Петербург для участия в Международном арктическом форуме, где состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. "Тем самым был дан импульс для возобновления контактов", - добавил Лавров.

"Мы оценили тот факт, что премьер-министр Стефан Лёвен направил поздравления новому председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором он подчеркнул нацеленность на развитие сотрудничества в тех областях, где есть взаимный интерес, мы такой подход разделяем", - подчеркнул глава дипведомства.

"Есть немало планов в различных областях двусторонних отношений. Рассчитываю, что сегодня мы с вами их подробно обсудим, равно как и международные и региональные проблемы, прежде всего то, что касается безопасности в Европе и Прибалтике", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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