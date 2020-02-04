Песков не исключил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 4 февраля

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что во вторник, 4 февраля, может состояться телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Не исключаем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируются ли телефонные переговоры двух лидеров.

Ранее во вторник Эрдоган сообщил журналистам, что намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ.

В понедельник стало известно о том, что турецкие военные попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб. После этого Эрдоган заявил, что при необходимости он может обсудить эту ситуацию с Путиным.