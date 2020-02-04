{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не исключил, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 4 февраля

Ранее лидер Турции заявил, что может обсудить с президентом России ситуацию с турецкими военными, попавшими под обстрел в Идлибе

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что во вторник, 4 февраля, может состояться телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Не исключаем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируются ли телефонные переговоры двух лидеров.

Ранее во вторник Эрдоган сообщил журналистам, что намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ.

В понедельник стало известно о том, что турецкие военные попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб. После этого Эрдоган заявил, что при необходимости он может обсудить эту ситуацию с Путиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Посольство России в Эстонии осудило проект заявления с критикой РФ по Второй мировой войне
Российские дипломаты призвали не забывать, какой ценой была добыта победа во Второй мировой войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС