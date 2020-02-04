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Лавров: Россия не видит нового в заявлениях Эрдогана по положению крымских татар в Крыму

Глава МИД добавил, что на происходящее в Крыму нужно смотреть своими глазами, а не со стороны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. России известна позиция президента Турции Тайипа Эрдогана в отношении крымских татар, ничего нового в его заявлениях нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с редакцией "Российской газеты". Текст беседы распространен во вторник МИД РФ.

"В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового, - сказал Лавров. - Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые происходят регулярно, выступает с тех же позиций. Нам эта оценка Анкары известна".

"Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны", - добавил глава дипведомства.

В понедельник Эрдоган в ходе визита в Киев заявил, что Турция внимательно следит за положением крымских татар на полуострове и продолжит поддерживать этот тюркский народ совместно с властями Украины.

В новость были внесены изменения (18:10 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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