Глава Минкомсвязи пообещал "точечные" кадровые изменения в министерстве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев будет осуществлять в министерстве только "точечные" кадровые изменения. Об этом он сказал журналистам по итогам расширенного заседания Комитета Госдумы по информационной политике.

"Очень точечные изменения будут", - сказал он, не уточнив подробностей.

Также Шадаев отметил, что сегодня на заседании обсуждался блок цифровых сервисов, вопросы взаимодействия граждан и бизнеса. "Во всех аспектах - госуслуги, сервисы, доступ к данным. Много вопросов со стороны депутатов было относительно развития инфраструктуры, связи, доступа в интернет, доступа к мобильной связи в труднодоступных населенных пунктах, где, к сожалению, не большое количество населения и операторы туда не приходят самостоятельно, надо определять дополнительные меры поддержки. Много вопросов было относительно региональных и муниципальных каналов в развитии цифрового телевещания. Вот это вся наша повестка на данный момент", - сообщил он, отвечая на вопрос о первоочередных задачах Минкомсвязи.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.