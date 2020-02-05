Путин принимает верительные грамоты от послов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония, проходящая в 2020 году впервые, началась в среду в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней принимают участие, в частности, новые послы США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Греции и Швеции.

Верительные грамоты главе государства вручат Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Марокко), Чжан Ханьхуэй (Китай), Малена Мард (Швеция), Геза Андреас фон Гайр (Германия), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Сербия), Премджит Садасиван (Сингапур), Еат Сейла (Камбоджа), Екатерини Насика (Греция), Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни (Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжир), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунис), Казем Джалали (Иран), Камрул Ахшан (Бангладеш), Дебора Джейн Броннерт (Великобритания), Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Франция), Джон Джозеф Салливан (США), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Панама), Ермек Кошербаев (Казахстан).

Церемония вручения верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год. Нынешняя церемония стала первой в 2020 году. Традиционно президент обращается к послам с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.