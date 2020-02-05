Эксперты: предлагаемые поправки к Конституции усилят роль регионов в законотворчестве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Предлагаемые поправки к Конституции РФ приведут к усилению роли регионов в законодательной деятельности за счет расширения функций Государственного совета и Федерального собрания. Такое мнение высказали политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного данной теме.

"Мы должны четко зафиксировать момент, что это не замена конституции, это все-таки поправки, дополнения. На мой взгляд, [поправки] в конституцию - некий триумф регионов после такой жесткой федерализации. Во-первых, поднялась значимость губернаторов через Госсовет, мы понимаем, что теперь есть обратная связь, есть возможность донести позицию, есть хорошая площадка для принятия решений. Во-вторых, усиление Госдумы и Совета Федерации", - сказал директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Он уточнил, что через Совет Федерации, который является палатой регионов, а также Госдуму в лице партий и депутатов региональная власть "поднимается и становится значимой".

С ним согласен руководитель консалтингового агентства "Бакстер-групп" Дмитрий Гусев. По его словам, в случае принятия соответствующих поправок в Конституцию РФ регионы и "весь политический класс" будут вместе вовлечены в процесс законотворчества. "Теперь ни у кого не будет возможности сказать, что с ним не посоветовались. Как не посоветовались, если в конституции написано, что правительство вместе с регионами в рамках Госсовета обсуждает какие-то важные вопросы? Это не только возможность для власти, это еще и ответственность. Это будет общее решение политического класса через изменение функций важнейших государственных институтов: и Совета Федерации, и Государственной думы, и Госсовета. Такой важный момент, как изменение функций госорганов власти, поможет развитию страны", - подчеркнул Гусев.

Говоря о возможных изменениях в работе органов местной власти, эксперт ЭИСИ Александр Малахов отметил, что поправки в конституцию предполагают выработку общих форм и процедур муниципального управления. По его словам, для рядового жителя РФ именно муниципалитет является важным, так как он обеспечивает "все необходимое для жизни".

Малахов подчеркнул, что поправки в основной закон страны нужны для сохранения того задела, который был накоплен благодаря в том числе нацпроектам.