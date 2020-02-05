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Новый посол США заявил о готовности работать с РФ по стратегическим вопросам

Джон Салливан 5 февраля присутствовал на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан в среду на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину заявил, что готов взаимодействовать с руководством РФ по мировым стратегическим вопросам. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"У народов наших стран много общего, и я полон решимости работать с российским правительством по глобальным стратегическим вопросам, представляющим интерес для наших стран", - сказал дипломат.

Салливан прибыл в Москву 16 января. Ранее он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияХантсман, ДжонСалливан, Джон
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