Россия пока не включает США, Канаду и Великобританию в список получения электронных виз

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия пока не собирается включать США, Канаду и Великобританию в список для получения электронных туристических виз. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Решение о включении той или иной конкретной страны в список принималось с учетом целого ряда факторов, в том числе их визовой политики в отношении российских граждан. На данном этапе какая-либо корректировка списка не предполагается, что не исключает такой возможности в будущем при условии нормализации визового диалога с упомянутыми вами государствами", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности упрощения для США, Канады и Великобритании процесса выдачи туристических виз.

Иванов отметил, что ситуация в визовой сфере является одним из серьезнейших раздражителей в российско-американских отношениях. "На сегодня в течение многих месяцев американские визы ожидают более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, некоторые - более двух лет", - подчеркнул он.

"Мы давно призываем американцев нормализовать визовый процесс, но в Вашингтоне такого желания не изъявляют", - указал замглавы МИД, напомнив, что в сентябре 2019 года ситуация дошла до невыдачи виз многим российским официальным лицам, которые должны были принимать участие в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В 2019 году РФ были введены бесплатные электронные визы на посещение Калининградской области и на въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область для 53 стран.