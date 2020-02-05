Слуцкий: механизм реагирования на нарушения устава СЕ не должен иметь обратной силы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Утверждение трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы (СЕ) не должно привести к применению всех "самоприсвоенных санкционных норм" в уставе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ). Об этом заявил в среду ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Трехсторонний механизм реагирования на нарушения уставных обязательств государств-членов Совета Европы должен быть выдержан в духе хельсинских договоренностей о равноправии всех стран-участниц. Мы исходим из того, что с его утверждением не должны применяться все самоприсвоенные санкционные нормы в регламенте ПАСЕ", - подчеркнул Слуцкий.

По его словам, применение таких мер противоречило бы уставу Совета Европы. "Кроме того, процедура ни в коем случае не должна иметь обратной силы и ретроактивного характера применения. Тогда это будет соответствовать духу и букве решений, принятых 17 мая [2019 года] на министерской конференции в Хельсинки", - добавил Слуцкий.

Трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы был принят в среду на заседании Комитета министров организации.

Согласно тексту одобренной резолюции в документе закреплено право всех национальных делегаций быть представленными на равных правах в двух уставных органах СЕ - Комитете министров Совета Европы и ПАСЕ - "до тех пор, пока в их отношении не применяются статьи 7, 8 и 9 устава", касающиеся приостановления или прекращения участия в организации. На этом особенно настаивала Россия при возвращении своей делегации в ассамблею в июне 2019 года.

В документе подчеркивается, что процедура является дополнением к уже существующим правилам и должна применяться в исключительных случаях. В частности, речь идет о нарушении статьи 3 устава организации, согласно которой страны-участницы должны признавать принцип верховенства права и обеспечивать соблюдение прав человека в рамках своей юрисдикции.